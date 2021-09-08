ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي 2021، بنسبة 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهور الماضية من العام الحالي، 25221 شهادة، مقابل 21423 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، وبالمقابل، انخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بنسبة 21% متراجعة إلى 477 مليون دينار، مقابل 604 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال تلك الفترة إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 6824، ثم الإمارات 3454، وسلطنة عُمان 1545، والعراق 1062، ومصر بعدد 703 شهادة، فيما توزعت الصادرات على العديد من الدول، جاء العراق في مقدمتها بقيمة 139 مليون دينار، فالسعودية 48 مليون دينار، وسلطنة عُمان والإمارات بقيمة نحو 37 مليون دينار لكل دولة على حدة، ثم مصر بقيمة 35 مليون دينار.



ووفق المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) 240 مليون دينار ثم الزراعية 104 ملايين دينار، فالصناعية نحو 75 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة نحو 25 مليون دينار، وذهبت البقية لمنتجات أخرى.



وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.



وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

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