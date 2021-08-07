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السبت، 07-08-2021 11:01 ص

ارتفاع عدد شهادات منشأ تجارة عمان خلال 7 أشهر

تجارة عمان 2


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 20320 شهادة، مقابل 17351 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وانخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 19 بالمئة متراجعة إلى نحو 393 مليون دينار، مقابل 487 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 4878، فالكويت 4398، والإمارات العربية المتحدة 2937 ، ثم العراق 939 ، ومصر بعدد 548 شهادة.


وتوزعت الصادرات خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على العديد من الدول، جاء العراق بمقدمتها بقيمة بلغت نحو 115 مليون دينار، فالسعودية 36 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر بقيمة نحو 31 مليون دينار لكل منهما، والكويت بقيمة 22 مليون دينار.


وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، نحو 191 مليون دينار، ثم الزراعية 83 مليون دينار، فالصناعية 70 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة نحو 18 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.


وتصدر غرفة تجارة عمّان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها و للبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر، استناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.


 




 

 


 

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