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الثلاثاء، 08-06-2021 12:19 م

ارتفاع عدد شهادات منشأ غرفة تجارة عمّان 15% خلال 5 أشهر

عمان


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، 11082 شهادة مقابل 9669 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وانخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بنسبة 17%، متراجعة الى 248 مليون دينار، مقابل نحو 301 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 2080، فالإمارات العربية المتحدة بعدد 1844، ثم العراق بعدد 543، ومصر بعدد321، فالهند بعدد 58 شهادة.


وتوزعت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على العديد من الدول جاء العراق في مقدمتها بقيمة 77 مليون دينار، والإمارات العربية المتحدة بـ20 مليون دينار، ومصر بنحو 18 مليون دينار، ثم السعودية بنحو 16 مليون دينار، فالهند بقيمة 14 مليون دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بقيمة تصل الى نحو 136 مليون دينار، ثم الصناعية بنحو 42 مليون دينار فالزراعية 41 مليون دينار والمنتجات العربية بنحو 12 مليون دينار والباقي لمنتجات اخرى.


وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام و للبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها و للبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقةً من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.


 




 

 


 

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