الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأمن العام : اصابات اثر تسرب غاز من صهريج في العقبة

الإثنين، 27-06-2022 07:09 م

ارتفاع عدد وفيات حادث تسمم الغاز السام بالعقبة الى 10 وفيات

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الوفيات في حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة إلى 10 حالات، وفق الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول .

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وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة 

وأشار الى انه نجم عن الحادثة لغاية اللحظة عشر وفيات و٢٥١ إصابة، وما زال التعامل جار مع الحادثة وعدد من الاصابات في المستشفيات.

 

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