ارتفاع على أسعار الخضار في السوق المركزي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4253.860 طن، توزعت على 2038.080 طن خضار، 1916.230 طن فواكه، و299.550 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 596.619 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 45 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 17 قرش، خيار من 70 إلى 90 قرش.

وقال مدير السوق المركزي كساب الشخانبة إن المنخفض الجوي الحالي أثر على عمليات القطف في المزارع والذي انعكس بدوره على توريد كميات قليلة من بعض الأصناف إلى السوق.

وعن ارتفاع أسعار الخيار بشكل كبير في السوق أشار الشخانبة في حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تصدير كميات كبيرة منه.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



