ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 4.2 مليون دينار

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت الأرقام الرسمية، أن فاتورة التقاعد في المملكة ارتفعت مع نهاية نيسان الماضي بمقدار 1.6 مليون دينار، لتصل إلى 4.2 مليون دينار.



وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن تعويضات العاملين في الجهاز المدني من ( رواتب وأجور ومساهمات الضمان) ارتفعت مع نهاية نيسان بمقدار 1.9 مليون دينار لتصل إلى 291.7 مليون دينار.



كما ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 67.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.2%، لتصل إلى 1.371.6 مليون دينار.



وأوضحت الأرقام أنه تنتج عن ذلك انخفاض الإيرادات المحلية ما أدى لانخفاض مؤشر الاعتماد على الذات مقاسا بنسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية بمقدار 7.7 نقطة مئوية.



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