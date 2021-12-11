ارتفاع قليل على درجات الحرار ة اليوم

الوكيل الاخباري -

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قالت دائرة الارصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم السبت ، انه سيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.ليـــــــــــلاً تكون الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.الطقس : بارد نسبيدرجة الحرارة العظمى : 20 C°درجة الحرارة الدنيا : 9 C°سرعة الرياح 14 Km/h