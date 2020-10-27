ارتفاع قياسي في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:•سُجِّلت (3800) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:- (2253) في محافظة العاصمة عمّان.- (562) في محافظة الزرقاء.- (383) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.- (143) في محافظة جرش.- (98) في محافظة الطفيلة.- (87) في محافظة الكرك.- (76) في محافظة المفرق.- (62) في محافظة العقبة.- (47) في محافظة معان، (18) منها في البترا.- (44) في محافظة البلقاء.- (41) في محافظة عجلون.- (4) في محافظة مأدبا.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (58,855) حالة.- سُجّلت (44) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (668) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1283) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.- تمّ إجراء (29606) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,758,841) فحصاً.