الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 12:12 ص

ارتفاع قياسي لحالات كورونا في المملكة ومؤشرات تدعو للحذر

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تابع المواطنون الارتفاع الملحوظ في اعداد الاصابات خلال الايام الثلاث الاخيرة في المملكة حيث تم تسجيل يوم الاثنين 1362 اصابة محلية بكورونا ليتبعها رقم اعلى يوم الثلاثاء لتسجل المملكة 2035 اصابة محلية بكورونا . 

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اما الاربعاء فارتفع عدد الاصابات بشكل ملحوظ لتسجل المملكة 2646 اصابة محلية بكورونا تخللها رقم قياسي حيث سجلت العاصمة عمان لوحدها 1578 اصابة بكورونا .

 

هذه الارقام ليست مجرد ارقام عادية يتم عدها يوميا من قبل وزارة الصحة انما لها مدلولات ومؤشرات هامة بأن فيروس كورونا متغير ويمكن ان ينتشر بسرعة كبيرة بين المواطنين وان الالتزام هو الاساس في التصدي لهذا الفيروس .

 

ولعل تسجيل المملكة في اخر 48 ساعة ما مجموعه 4681 اصابة بكورونا اضافة الى تسجيل 63 حالة وفاة تستوجب الحذر . 

 

وتستلزم هذه الارقام حالة من الوعي بخطورة المرحلة وما يجب على المواطنين القيام به من الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة . 


 




 

 


 

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