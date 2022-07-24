ارتفاع كبير بوفيات وإصابات كورونا في الأردن خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و4763 إصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الوبائي 29 لعام 2022، خلال الفترة من 16 إلى 22 تموز الحالي.

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وقالت الوزارة إن التقرير الأسبوعي للإصابات، أظهر ارتفاع الحالات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 94 بالمئة.



وبلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع، 40380 فحصا مقارنة مع 16948 فحصا خلال الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع حوالي 138 بالمئة، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 11.8 بالمئة، مقارنة مع 14.5 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي السابق.



وأظهر التقرير أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 52 حالة مقارنة مع 27 حالة خلال الأسبوع السابق، كما تبلغ عدد الحالات النشطة 3896 حالة مقارنة مع 2231 حالة خلال الأسبوع السابق، وبارتفاع حوالي 74 بالمئة.



وحول ملف التطعيم، أوضحت الوزارة أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 29 بلغت للجرعة الأولى 2041 جرعة مقارنة مع 799 خلال الأسبوع السابق، وللجرعة الثانية 1826 مقارنة مع 607، وللجرعة الثالثة 1514 مقارنة مع 565، حيث بلغ المجموع الكلي 5381 مقارنة مع 2070 خلال الأسبوع 28 السابق، وبنسبة ارتفاع حوالي 160 بالمئة.



وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4808699 وبنسبة حوالي 75.1 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، أما الجرعة الثانية 4547125 بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والجرعة الثالثة 670263 جرعة.



ومن ناحية التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة، بينت أن عدد متلقي الجرعة الأولى 237793 وبنسبة 25، والجرعة الثانية 202739 وبنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة بلغت للجرعة الأولى 293 وللجرعة الثانية 215 جرعة.