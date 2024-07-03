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الأربعاء، 03-07-2024 11:13 ص

ارتفاع كبير على سعر الثوم البلدي .. والسوق المركزي يوضح

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الثوم البلدي " الأخضر"في السوق المركزي ليصل إلى ثلاثة دنانير للكيلو اليوم الأربعاء.

وقال مدير السوق المركزي، كساب الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري"، إن السبب يعود لضعف الكميات الموردة إلى السوق من هذا الصنف، حيث وصل السوق اليوم من الثوم البلدي "الأخضر" نحو 4 طن . مضيفاً بأن الطلب على هذا الصنف في ارتفاع . 

ونوه الشخانبة إلى أن باقي الأصناف من الخضار تشهد طلباً جيداً واستقراراً في الأسعار في الفترة الحالية.

ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي، تراوح سعر الثوم البلدي " الأخضر"  والثوم الناشف بين دينارين الى ثلاثة دنانير للكيلو مع خلو السوق من أي ثوم مستورد لليوم.

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