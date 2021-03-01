الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرارات هامة لوزير التربية بشأن المدارس

الملك يكرم ضابطي صف من قدامى العسكريين

تصاريح مرور للإعلاميين في الحظر الشامل يوم الجمعة

%14.79 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

اغلاق شاطئ عمان السياحي في البحر الميت

الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

اجراءات جديدة داخل المحاكم الاردنية

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تعطيل محكمة أمانة عمان الكبرى غدا

الإثنين، 01-03-2021 05:18 م

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

عبيدات


الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6068) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3526) في محافظة العاصمة عمّان.
- (654) في محافظة إربد، منها (28) في الرمثا.
- (581) في محافظة البلقاء.
- (505) في محافظة الزرقاء.
- (174) في محافظة مأدبا.
- (126) في محافظة جرش.
- (124) في محافظة الكرك.
- (101) في محافظة عجلون.
- (95) في محافظة المفرق.
- (78) في محافظة العقبة.
- (67) في محافظة معان، منها (12) في البترا.
- (37) في محافظة الطفيلة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (397,158) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (41,175) حالة.
- سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4727) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (264) حالة، فيما غادرت (165) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1597) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1299) بنسبة إشغال (30%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (314) بنسبة إشغال (33%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (163) بنسبة إشغال (17%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2657) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (351,256) حالة.
- تمّ إجراء (41,029) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,641,226) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14.79%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202128145524919254860

قرارات هامة لوزير التربية بشأن المدارس

main_image603d0d8b1ee99

الملك يكرم ضابطي صف من قدامى العسكريين

220212617245311288549

تصاريح مرور للإعلاميين في الحظر الشامل يوم الجمعة

2202122185829847847234

%14.79 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

52a22805-9545-40d9-bb2a-afcfd8864df6

اغلاق شاطئ عمان السياحي في البحر الميت

s

الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار متعلقة
620201883125797109930

وزير الصحة : 40% من اصابات كورونا بالسلالة المتحورة في عمان

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120212874813524515232

عبيدات يتحدث عن الحظر الشامل

220212194324239087027

خلية الأزمة تتسلم توصيات بشأن طلبة المدارس اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120219121657634519067

الحكومة تحذر من العودة الى الحظر الشامل بالاردن