ارتفاع كبير في عدد اصابات كورونا بالاردن مجدداً

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :- سُجِّلت (1824) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:• (1823) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:- (1188) في محافظة العاصمة عمّان.- (125) في محافظة الزرقاء- (119) في محافظة عجلون.- (89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.- (70) في محافظة جرش.- (65) في محافظة مأدبا.- (65) في محافظة البلقاء.- (53) في محافظة الكرك.- (21) في محافظة العقبة.- (11) في محافظة المفرق.- (11) في محافظة الطفيلة.- (6) في محافظة معان. (1) في البترا.• حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (17464) حالة.- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (110) حالات.- سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.- تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.