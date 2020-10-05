ارتفاع كبير في عدد اصابات كورونا بالاردن مجدداً

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتالياً التفاصيل :
- سُجِّلت (1824) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
• (1823) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (1188) في محافظة العاصمة عمّان.
- (125) في محافظة الزرقاء
- (119) في محافظة عجلون.
- (89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.
- (70) في محافظة جرش.
- (65) في محافظة مأدبا.
- (65) في محافظة البلقاء.
- (53) في محافظة الكرك.
- (21) في محافظة العقبة.
- (11) في محافظة المفرق.
- (11) في محافظة الطفيلة.
- (6) في محافظة معان. (1) في البترا.
• حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (17464) حالة.
- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (110) حالات.
- سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.