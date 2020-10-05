الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة توصي بعزل منطقة جديدة لإرتفاع عدد الإصابات بكورونا

ارتفاع كبير في عدد اصابات كورونا بالاردن مجدداً

تعميم من وزير الصحة الدكتور سعد جابر

قرارات هامة وغرامات مالية من وزير التربية بشأن المدارس الحكومية والخاصة

بيان هام وعاجل من وزارة الصحة الاردنية

إغلاق بلدية غرب إربد بعد ثبوت إصابة احدى عضوات مجلسها بكورونا

ايعاز عاجل من مدير الامن العام بشأن أوامر الدفاع

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

إربد: تحرير 5 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11

ايعاز من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز




الإثنين، 05-10-2020 06:34 م

ارتفاع كبير في عدد اصابات كورونا بالاردن مجدداً

سعد-جابر-1403202001


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان
 
وتالياً التفاصيل :

- سُجِّلت (1824) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

• (1823) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (1188) في محافظة العاصمة عمّان.
- (125) في محافظة الزرقاء
- (119) في محافظة عجلون.
- (89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.
- (70) في محافظة جرش.
- (65) في محافظة مأدبا.
- (65) في محافظة البلقاء.
- (53) في محافظة الكرك. 
- (21) في محافظة العقبة.
- (11) في محافظة المفرق.
- (11) في محافظة الطفيلة.
- (6) في محافظة معان. (1) في البترا.

• حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (17464) حالة.
- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (110) حالات.
- سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020495326860600317

الحكومة توصي بعزل منطقة جديدة لإرتفاع عدد الإصابات بكورونا

1020204222927267085504

تعميم من وزير الصحة الدكتور سعد جابر

1020205112116558417445

قرارات هامة وغرامات مالية من وزير التربية بشأن المدارس الحكومية والخاصة

102020316215296162223

بيان هام وعاجل من وزارة الصحة الاردنية

102020593536772465918

إغلاق بلدية غرب إربد بعد ثبوت إصابة احدى عضوات مجلسها بكورونا

102020594044232648774

ايعاز عاجل من مدير الامن العام بشأن أوامر الدفاع

أخبار متعلقة
سعد-جابر-1403202001

الصحة : 1276 حالة إصابة بفيروس كورونا بالاردن اليوم

وزير-الصحة-سعد-جابر

تسجيل 830 حالة كورونا محليّة بالاردن اليوم

سعد-جابر-1403202001

الكشف عن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير-الصحة-سعد-جابر

تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم الاربعاء

9202015101047765630316

وزارة الصحة توجه تنبيهات هامة للمواطنين

سعد-جابر-1403202001

وفاة و 61 حالة كورونا محلية بالاردن اليوم