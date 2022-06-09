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الخميس، 09-06-2022 08:59 ص

ارتفاع كلفة إقامة الحاج في عرفة ومنى 161%

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين إن كلفة إقامة الحاج في عرفة ومنى ارتفعت بنسبة 161% مقارنة مع مستواها قبل كورونا، فيما انخفضت كلف الإقامة في الفنادق في مكة بنسبة 50 %.

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وبين روبين أن هذا التغير في الأسعار أدى إلى ارتفاع كلف الحج لهذا العام بمقدار 200 دينار للحاج الواحد لتبلغ كلفة الرحلة 2400 دينار مقارنة مع 2200 دينار قبل كورونا.


وأكد روبين أن كلفة إقامة الحاج في عرفة ومنى كانت لا تتجاوز حاجز 400 دينار لترتفع خلال العام الحالي الى 1045 دينارا بمقدار زيادة يتجاوز 650 دينارا.


وأضاف ان مقدار الزيادة سببه أن شركة خاصة في السعودية استلمت تلك المواقع وأجرت تحسينات للبنية التحتية والخدمات.


وحول حركة مكاتب الحج والعمرة أكد روبين أنها نشطة و 98 % من إجراءات ترتيب الرحلة جاهزة.


وأضاف أن شركات الحج بدأت بترتيب إجراءات إقامة الحجاج الأردنيين مع وزارة الأوقاف حيث تم التنسيق على اقامتهم في ثلاثة فنادق. ( الغد) 

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