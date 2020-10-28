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الأربعاء، 28-10-2020 01:18 م

ارتفاع كلفة العمرة على الأردني 300 بالمئة

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الوكيل الإخباري - توقع أمين سر وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب، ارتفاع الكلف المالية على المعتمرين بنسبة قد تصل إلى 300%، عما كانت قبل جائحة كورونا.

وقال أبو ذياب في تصريحات صحفية، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ باستقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

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وأضاف ابو ذياب، أن الصحة السعودية أعلنت عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات لمعتمري الخارج، أهمها إجراء 4 فحوصات"PCR" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أن تكون الفئة العمرية المسموح لها القدوم للعمرة من الخارج من 18 عاماً إلى 50 عاماً.

كما شملت الضوابط إلى خضوع المعتمرين في العزل الصحي الفندقي لمدة 3 أيام بحد أدنى، ويمنع من الخروج والصلاة في الحرم المكي.

لافتاً إلى أن وزارة الصحة السعودية، تعمل على تحديد الدول التي سيتم السماح لمواطنيها بأداء مناسك العمرة، وذلك حسب التصنيف الوبائي لتلك الدول.



 




 

 


 

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