ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية

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اكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، أن قرار خفض التعرفة الجمركية على العديد من مستوردات المملكة بدأ ينعكس على قطاع الالبسة والاحذية لجهة زيادة كميات الاستيراد، بالتزامن مع موسمي الأعياد والصيف.وقال علان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقد بمركز هيئات الأعمال التابع لغرفة تجارة عمان، ان مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية زادت خلال الربع الأول من العام بنسبة 28 و47 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وقررت الحكومة بداية العام الحالي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.وأضاف علان، ان قيمة الالبسة الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 57 مليون دينار، مقابل 45 و 42 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.وبين ان قيمة الاحذية الواردة الى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 16 مليون دينار مقابل 11 و14 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.واشار علان الى ان غالبية الألبسة الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت من الصين و بنسبة 47 بالمئة، و بقيمة بلغت 27 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وتوزعت باقي الألبسة الواردة الى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي على تركيا بقيمة 13 مليون دينار، والدول العربية 3 ملايين دينار، والدول الاوروبية مليون دينار والباقي من دول أميركا الشمالية وبعض الدول الاسيوية.