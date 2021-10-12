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الثلاثاء، 12-10-2021 05:18 م

ارتفاع مستوردات الحبوب عبر ميناء العقبة 20%

العقبة


الوكيل الاخباري - ارتفعت مستوردات المملكة من الحبوب الواردة عبر ميناء العقبة بواقع 20% حتى الربع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 518 ألف طن حبوب مقارنة مع حوالي 431 ألفا للفترة المماثلة من العام الماضي.

واوضح أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، أن ارتفاع النسبة جاء نتيجة زيادة واردات المملكة من القمح وغيرها.

وأضاف أن واردات المواشي إلى ميناء العقبة وصلت منذ بداية العام الحالي إلى 153 ألف رأس من الأغنام والعجول والأبقار وغيرها، بزيادة قدرها 17% مقارنة مع حوالي 131 ألف رأس للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن سجلات النقابة أظهرت ارتفاعا في حجم البضائع العامة الواردة إلى المملكة عبر ميناء العقبة في 9 أشهر بواقع 8%، مبينا أنها وصلت إلى نحو 580 ألف طن مقابل 541 ألفا للفترة نفسها من العام الماضي.

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