ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.25%

الوكيل الإخباري - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الثاني الماضي، إلى 103.06، مقابل 101.42 لنفس الشهر من عام 2020، مسجلاً ارتفاعا نسبته 1.61%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

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وبحسب التقرير، ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 1.00 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.39 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.24 نقطة مئوية، والثقافة و الترفية بمقدار 0.13 نقطة مئوية.



وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.65 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.08 نقطة مئوية، الألبان و منتجانها والبيض بمقدار 0.05 نقطة مئوية والفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية.



وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام، 102.36 مقابل 101.10 لنفس الفترة من عام 2020، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.25%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.66 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.28 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.42 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الملابس 0.04 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية.



وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني/ الماضي 103.06 مقابل 102.92 لشهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.13%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الثقافة والترفية بمقدار 0.08 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.03 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والصحة بمقدار 0.02 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.11 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.01 نقطة مئوية.



وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 69.30 مقابل 68.56 خلال نفس الشهر من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.07%.



وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام 69.03 مقابل 68.41 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.91%.



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