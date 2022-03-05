ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 69.5%

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي الأخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى أمس الجمعة، إلى 69.5% نحو 5700.5 مليون م3 من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ 8.1 مليار م3.

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وأضافت أن أعلى نسبة هطول سجلت خلال الـ24 ساعة المرافقة للمنخفض الجوي حتى صباح الجمعة في إربد/ الحصن حيث سجلت 24.4 ملم، حيث بلغ تخزين السدود حتى صباح اليوم السبت 82.603 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 29.4 %.



وحول معدلات الهطول بينت أن محطات الرصد التابعة لها سجلت خلال المنخفض الأخير حتى صباح الجمعة في محافظة العاصمة 10.1 ملم، البلقاء 11.6 ملم، مأدبا 1.5 ملم، الزرقاء 3.1 ملم، جرش 12.7 ملم، المفرق 1.9 ملم، اربد 13.3 ملم، عجلون 17.9 ملم، الكرك 0 ملم، الطفيلة 0.3 ملم، معان 0 ملم، العقبة 0.1 ملم.



وبينت أن نسبة الهطول المطري في المملكة بلغت حتى صباح الجمعة من المعدل العام للهطول طويل الأمد في اربد 85.8 %، عجلون 76.6%، جرش 45.7%، المفرق 47.2%، العاصمة عمان 85 %، السلط 91%، مأدبا 59%، الكرك 53.1%، الطفيلة 38.3%، الشوبك 37%، معان 61%، العقبة 183.8%.



