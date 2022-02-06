ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الأحد إلى (59 %) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.



وبينت أن مجموع كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت من المنخفض الأخير خلال 48 ساعة نحو ( 5 ) مليون م٣ دخل منها خلال الساعات الـ 24 الماضية نحو ( 3 ) مليون م٣ غالبيتها في سد الملك طلال (2,285) مليون م٣.

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