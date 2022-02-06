ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الأحد إلى (59 %) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.
وبينت أن مجموع كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت من المنخفض الأخير خلال 48 ساعة نحو ( 5 ) مليون م٣ دخل منها خلال الساعات الـ 24 الماضية نحو ( 3 ) مليون م٣ غالبيتها في سد الملك طلال (2,285) مليون م٣.
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وسجلت محطات رصد الأمطار أعلى هطول خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية في السلط (11,6) ملم ، وسجلت المحافظات معدل هطول عام خلال ٢٤ ساعة في عمان (7) ملم، البلقاء(5,1)، مادبا (3,5) ملم، الزرقاء (1,2) ملم ، جرش (2,7) ملم ، المفرق (0,7) ملم ،اربد (2,6) ملم ، عجلون (7,5) ملم ،الكرك (1,3) ملم ،الطفيلة(0,8) ملم ، فيما لم تسجل هطولات في معان والعقبة خلال الساعات الماضية.
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