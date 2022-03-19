السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 19-03-2022 09:22 ص

ارتفاع ملحوظ على أسعار الخضار اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4173.187 طن، توزعت على 1925.005 طن خضار، 2009.096 طن فواكه، و 239.087 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 217.132 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 25 إلى 50 قرش، خيار من 60 إلى 100 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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