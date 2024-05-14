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الثلاثاء، 14-05-2024 10:46 ص

ارتفاع ملحوظ على سعر الليمون في السوق المركزي.. الكيلو يصل إلى دينار

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الليمون بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر الكيلو إلى دينار واحد في السوق المركزي.

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ووفقًا للنشرة اليومية - الاسترشادية - الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في السوق، تراوح سعر الليمون اليوم بين 60 قرشاً ودينار واحد، بعدما وصل يوم أمس إلى نصف دينار للكيلو.


وأكد مدير السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى ، كساب الشخانبة لـ "الوكيل الاخباري" أن سبب الارتفاع في سعر الليمون يعود إلى ارتفاع الطلب على هذا الصنف. وأشار إلى أن القاعدة الأساسية في تحديد السعر تعتمد على العرض والطلب.


وبلغت الكميات الواردة إلى سوق الخضار المركزي من الليمون اليوم 85.510 طنا.





 




 

 


 

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