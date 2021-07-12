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الإثنين، 12-07-2021 08:44 م

ارتفاع ملحوظ في عدد المرضى الوافدين للعلاج في المستشفيات الأردنية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الاثنين، ارتفاع أعداد المرضى الوافدين من الخارج للعلاج في المستشفيات الأردنية خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد أن شهدت انخفاضا خلال العام الماضي.اضافة اعلان


وأوضح الحموري لـ "المملكة"، أن "جائحة كورونا أثرت على السياحة العلاجية في جميع دول العالم وليس فقط الأردن، لكن المبشر أنه منذ بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، لاحظنا ارتفاعا ملحوظا بأعداد المرضى الوافدين وتحديدا من المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي وفلسطين وغيرها من الدول".

وأشار إلى أن "تحسن الوضع الوبائي في المملكة أصبح يشجع الأخوة العرب على القدوم للأردن، فغالبية المستشفيات الخاصة اليوم لا يوجد فيها مرضى مصابون بفيروس كورونا"، إضافة إلى "إعطاء المطاعيم للأردنيين بشكل مقبول نسبيا أيضا يعزز الثقة بالمنظومة الصحية في المملكة".

 




 

 


 

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