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الأحد، 16-01-2022 04:20 م

ارتفاع منسوب سيل الزرقاء واغلاق شارع الخميرة احترازيا

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الوكيل الإخباري - أغلقت بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الأحد، شارع الخميرة احترازيا وبشكل مؤقت بسبب ارتفاع منسوب المياه بسيل الزرقاء.

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وقال رئيس لجنة البلدية محي الدين العدوان إنه وبسبب الحالة الجوية السائدة واستمرار هطول الأمطار الذي أدى إلى ارتفاع منسوب جريان السيل المحاذي لشارع الخميرة، فقد تقرر إغلاق الشارع من تقاطع جسر الخميرة حتى بئر سلطة المياه ووضع حواجز خرسانية لمنع دخول السيارات عبر الشارع حفاظا على سلامة المواطنين ومركباتهم.

 

وأضاف أن الإغلاق سيكون مؤقتا حتى تتحسن الحالة الجوية وينخفض منسوب السيل وسيجري توجيه المواطنين لاتخاذ طرق بديلة، داعيا المواطنين إلى عدم استخدام الطريق بشكل مخالف وتحت طائلة المسؤولية حفاظا على سلامتهم.

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