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الأحد، 05-02-2023 10:44 ص

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار نهاية 2022

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الوكيل الإخباري - قال صندوق استثمار أموال الضمان، إن موجودات الصندوق ارتفعت مع نهاية 2022 لتصل إلى 13.8 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 12% عن عام 2021.اضافة اعلان


وبيّن الصندوق، في فيديو توضيحي، أن معدل العائد على الموجودات وصل إلى إلى نسبة 8.4% للعام 2022.


وأكد على أن الدخل المُحقق بلغ 685 مليون دينار نهاية 2022 بنمو بلغ 15.4% عن دخل 2021.

ونوه الى ان الموجودات تتوزع إلى (قروض، سندات، استثمارات عقارية، أدوات السوق النقدي الاستثمارات السياحية ، اسهم).


وحول المشاريع قيد التنفيذ، أشار الصندوق إلى أنها تطوير أراضي في الحمر والقسطل، عطاء انشاء المحطة الرابعة لتوليد الطاقة الشمسية في الجنوب، تمويل مشاريع التأجير التمويلي، تطوير فنادق، وانتاج مشاريع زراعية.


 




 

 


 

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