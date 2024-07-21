ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الى 15.5 مليار دينار

الوكيل الاخباري-

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أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عزالدين كناكريه عن تحقيق الصندوق لأرباح بلغت قرابة 514 مليون دينار نهاية النصف الاول من هذا العام، مقارنة مع حوالي 447 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 15%.وأشار في بيان، إلى أنه ونتيجة لتحقيق هذه الأرباح، ‘اضافة الى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 146 مليون دينار والاخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الأسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق لتصل الى 15.5 مليار دينار نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي.وبين كناكريه ان ارباح الصندوق جاءت بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 265 مليون دينار، وحصة الصندوق من التوزيعات النقدية للشركات بنحو 164 مليونا، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 70 مليونا، إضافة للدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.كما انعكس الأداء الجيد للشركات على توزيعاتها النقدية عن نتائج عام 2023، والتي كانت حصة الصندوق فيها "الأعلى تاريخيا" منذ تأسيسه. مشيرا إلى أن حجم محفظة الصندوق من الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان تشكل حوالي 12.5% من القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين.وحافظت المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث شكلت محفظة السندات 57.5% من إجمالي المحفظة، محفظة الأسهم 15%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.8%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.5% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.1%.وأشار كناكريه إلى أنه ادراكا من الصندوق لأهمية البعد التنموي المستدام لاعماله واستثماراته، وأثر ذلك على تحسين الاداء المالي للصندوق، والاقتصاد الاردني بشكل عام، يقوم الصندوق بتمويل عدة مشاريع بنية تحتية من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي ومنها مشروعين تم افتتاحهما مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية؛ مشروع حافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء وبقيمة تمويل كلية 148 مليون دينار، وكذلك تمويل مركز جمرك عمان الجديد / الماضونة بقيمة تمويل كلية 96 مليون دينار.وأشار كناكريه الى أن حجم استثمارات منطقتي الملك الحسين بن طلال / المفرق واربد التنمويتين قد ارتفع ليصل الى 655 مليون دينار. فقد ارتفع عدد استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال / المفرق من المصانع القائمة والمصانع تحت التصميم والانشاء الى 64 استثمارا، ووصلت قيمتها الى 610 ملايين دينار. وتوفر المصانع القائمة 1300 فرصة عمل، ويتوقع ان توفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1880 فرصة عمل. وتتوزع الاستثمارات على قطاعات صناعية متنوعة أبرزها صناعة وتجميع المكيفات، سحب وتشكيل الألمنيوم، انتاج الأدوية البشرية والبيطرية، الأسمدة الطبيعية، والصناعات البلاستيكية والكيماوية.كما وصلت قيمة الاستثمارات العشرة القائمة في منطقة اربد التنموية الى 45 مليون دينار وتوفر 2370 فرصة عمل، وتتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة الى كلية تقنية للتدريب المهني.