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الأحد، 22-01-2023 04:17 م

ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لـ 13.8 مليار دينار

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اليوم عن ارتفاع موجوداته بقيمة حوالي 1.4 مليار دينار لتصل الى حوالي 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022، مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت حوالي 12% وذلك وفق البيانات المالية الأولية لعام 2022.

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 وقال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكرية إن هذا النمو جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 685 مليون دينار، وتقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 414 مليون دينار، بالاضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 335 مليون دينار.


ونتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2022، سجل دخل الصندوق نموا في الدخل بنسبة 15.4% عن الدخل المتحقق خلال عام 2021.  وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 431.4 مليون دينار، ومن محفظة الأسهم بقيمة 122.3 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والودائع والقروض.


أما الدخل الشامل والذي يمثل دخل الصندوق مضافا اليه تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية، فقد بلغ ‎حوالي 1.1 مليار خلال عام 2022 وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4%.


وبين رئيس الصندوق أن المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد حافظت على ثباتها النسبي خلال الأعوام الماضية وضمن النسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث تتوزع الاستثمارات في الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية. وشكلت محفظة السندات ما نسبته 55.6% من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الأسهم 18.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.3%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.8%، محفظة القروض 3.4%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.3%.

 


 




 

 


 

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