ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 42%

الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان السبت، إن مخزون السدود الكلي ارتفع إلى 141.370 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 42.02 %، مبينا أنه مقارنة مع مثل هذا الوقت من العام الماضي فقد بلغ التخزين في السدود انذاك 166.09 مليون متر مكعب بنسبة 49.37%.

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وأوضح الوزير في بيان صحفي، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن مجموع ما دخل الى السدود منذ يوم امس الجمعة وحتى صباح السبت من امطار و جريان سطحي للاودية بلغ 3.055 مليون متر مكعب فيما بلغت الكميات الداخلة خلال 72 ساعة الماضية 8.857 مليون متر مكعب ،مبينا ان حصيلة الكميات الداخلة الى السدود منذ بداية الموسم المطري بلغت 50.483 مليون متر مكعب.



وأشار سعيدان أن اعلى كميات مياه دخلت خلال 72 ساعة الماضية كانت على سد الملك طلال حيث بلغت 5.22 مليون متر مكعب من امطار و جريان سطحي للاودية.

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