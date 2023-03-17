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الجمعة، 17-03-2023 12:50 م

ارتفاع نسب حجوزات الفنادق مع الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان

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الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، الجمعة، إن إحصائيات نهاية الأسبوع تظهر ارتفاعا بنسب حجوزات الفنادق بمختلف فئاتها، مشيرا إلى أن الأجواء الدافئة ساعدت بذلك، إضافة إلى أن هذه الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان.اضافة اعلان


وأضاف في تصريح أن الأردن يشهد حركة سياحة "نشطة جدا" من الخارج إضافة لنشاط حركة القدوم من دول الخليج مع الأجواء الربيعية قبيل حلول رمضان.

وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع 16-17 آذار إلى 89%، مقابل 92% في البحر الميت، و75% في العاصمة عمّان، و82% في البترا، وفق القاسم.

وبين القاسم أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 88%، والبحر الميت 83%، والعاصمة عمّان 83%، فيما كانت في البترا 92%.

وأوضح، أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 74%، والبترا 81%، والعقبة 87%.

بلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة واطلعت عليها "المملكة".

وبحسب البيانات فإن عدد الغرف الفندقية 29.981 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق.

وبخصوص الأماكن الجغرافية الموزع عليها الفنادق فالحصة الكبرى للعاصمة عمان بعدد فنادق 361 فندقا و16.551 غرفة و31.572 سريرا، ويليها مدينة العقبة التي وصل بها عدد الفنادق 88 فندقا والغرف 5.902 ألف والأسرة 11.256 سريرا.

 




 

 


 

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