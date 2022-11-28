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الإثنين، 28-11-2022 12:00 م

اردني يصل لقمة لاركا باس في جبال الهيمالايا - صور

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الوكيل الإخباري - تمكن الرحّالة والفنان الفوتوغرافي عبد الرحيم العرجان من الوصول إلى قمة لاركا باس ضمن درب ماناسلو في جبال الهيملايا النيبالية، حيث قام برفع الراية الهاشمية على ارتفاع 17200 قدم بمسار بلغ 173 كم سيراً على الأقدام، وقد استغرق 12 يوماً لإتمامه كَامِلاً، تحت شعار "من أرض التاريخ إلى أعلى جيولوجيا" كرمزٍ لحضارتنا الطاعنة في القدم، ومن أخفض بقاع العالم البحر الميت للوصول للقمة.

واحتاجت الرحلة إلى تدريب خاص استمر لعدة شهور لكيفية التكيف مع ظروف مناخية وجيولوجية مغايرة عن الأردن، حيث بلغ إجمالي الصعود التراكمي بالمسار 9094م وذلك بهدف تكيف الجسم من خلال تحقيق توازن الأوكسجين المتغير مع الضغط في الجسم وهو التحدي الأكبر لهذه الرحلة، وقد بلغت درجة حرارة القمة ما يقابل من 20 درجة مئوية تحت الصفر.

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ولأن الفن هو جزء أساسي في حياة الرحّال عرجان، فقد قام بطباعة تصاميم فنية مختلفة للترويج للملكة، صُممت خصيصاً لطباعتها على ثيابه وحقيبته، بالإضافة إلى اهتمامه باستخدام أدوات احترافية متعددة الاستخدامات.








 




 

 


 

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