ارشادات من الدوريات الخارجية لقيادة آمنة خلال الحر

الوكيل الإخباري -

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دعت ادارة الدوريات الخارجية، مستخدمي الطريق والسائقين الى ضرورة اتباع الارشادات والتعليمات الاحترازية التي تتزامن من الظروف الجوية غير الاعتيادية مثل موجات الحر ، خاصة وقت الظهيرة والغروب.وجددت الإدارة دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق اليوم الأربعاء، بعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات في الاجواء الحارة، وعدم التعرض الطويل لاشعة الشمس او ترك الاطفال داخل المركبة ولو لفترة قصيرة.وذكرت بأهمية شرب كميات من مياه والسوائل والتوقف لاخذ قسط من الراحة عند أي دورية أمنية على الطريق العام في حال الشعور بالتعب خلال القيادة، متمنية السلامة للجميع.