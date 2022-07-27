الأربعاء 27-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: إطلاق متجر إلكتروني لبيع منتجات نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل

هل يتأثر اقتصاد الأردن من رفع معدلات الفائدة ؟ خبير يجيب

الدوريات الخارجية: ضبط 17 مركبة استخدمت فتحات الالتفاف بشكل خاطئ

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد رفيق رياض غانم من جبع

السير يحذر : المسير على شكل مواكب مخالفة خطرة

مؤسسة الضمان الاجتماعي تلتقي المواطنين وجمهورها في إربد والسلط

القوات الأوكرانية تواصل قصف منطقة بتروفسكي بدونيتسك

مع التحول الطاقي العالمي.. من يسيطر على نفوذ الشمس والهواء؟

إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية الجامعة الاردنية

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 و2023

الأربعاء، 27-07-2022 09:07 ص

ارشادات من الدوريات الخارجية لقيادة آمنة خلال الحر

720221792429830865581


الوكيل الإخباري - دعت ادارة الدوريات الخارجية، مستخدمي الطريق والسائقين الى ضرورة اتباع الارشادات والتعليمات الاحترازية التي تتزامن من الظروف الجوية غير الاعتيادية مثل موجات الحر ، خاصة وقت الظهيرة والغروب.اضافة اعلان


وجددت الإدارة دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق اليوم الأربعاء، بعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات في الاجواء الحارة، وعدم التعرض الطويل لاشعة الشمس او ترك الاطفال داخل المركبة ولو لفترة قصيرة.

وذكرت بأهمية شرب كميات من مياه والسوائل والتوقف لاخذ قسط من الراحة عند أي دورية أمنية على الطريق العام في حال الشعور بالتعب خلال القيادة، متمنية السلامة للجميع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
425724_1_1631519570

الأمن: إطلاق متجر إلكتروني لبيع منتجات نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل

7202227995454559399

الدوريات الخارجية: ضبط 17 مركبة استخدمت فتحات الالتفاف بشكل خاطئ

7202226111719703786416

السير يحذر : المسير على شكل مواكب مخالفة خطرة

0L5A8949

مؤسسة الضمان الاجتماعي تلتقي المواطنين وجمهورها في إربد والسلط

فلوس 3

إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية الجامعة الاردنية

0L5A8804

فصل الكهرباء عن مناطق في معان -أسماء

أخبار متعلقة
60c9d3424c59b728c36bb16c

عرض 30 عملية طبية أردنية ريادية بالمؤتمر الترويجي الأول

5f99529f447f6

وزير التنمية يبحث مع السفير الايطالي أوجه التعاون بين البلدين

03e96dcb14380736507cdedadccec27d

مرصد "أكيد": 39 إشاعة في حزيران مصدر غالبيتها التواصل الاجتماعي

Sir_Herbert_Samuel's_second_visit_to_Transjordan,_etc._Sir_Herbert_Samuel_reading_the_proclamation._LOC_matpc.02308

ندوة في إربد حول تأسيس إمارة شرق الأردن وتطور القوات المسلحة

1656573012155

العضايلة يزور المعرض الأردني للفن التشكيلي في القاهرة

الصفدي 2

الصفدي: الأردن سيبقى قوة من أجل السلام والاستقرار