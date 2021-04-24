ارشادات وتوجيهات حكومية هامة للتعامل مع الجراد الصحراوي

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الزراعة توجيها هاما للمواطنين حول اجراءات الرش للوقاية من الجراد الصحراوي .

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وقالت الوزارة في التوجيه " أخي المزارع، للحصول على نتائج من عمليات رش الجراد الصحراوي اتبع مايلي " :



1. ارصد مكان تواجد الجراد قبل الغروب وتأكد من مكان تواجده .



2. ابتداء عمليات الرش في الليل إلى ساعات الصباح الباكر حيث تكون درجات الحرارة منخفضة والتي تمنع الجراد من الحركة مما يعطي فاعلية كبيرة للرش في أقصر فترة زمنية.



3. التركيز أثناء الرش على بقع الجراد فقط حيث أن المبيد يعمل بالملامسه ولا تضيع وقتك وجهدك في رش كامل المزرعة أو على الغطاء النباتي الخالي من الجراد.



4. لا ترش الجراد خلال ساعات النهار وبعد ارتفاع درجات الحرارة فوق ١٨ درجة مئوية حيث يبدأ الجراد في الحركة.