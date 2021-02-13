ارقام قياسية لعدد اصابات كورونا في عمان وتوضيح حكومي هام

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - سجلت العاصمة عمان امس 1181 اصابة جديدة بكورونا من المجموع الكلي لعدد الاصابات امس في كافة محافظات المملكة والذي وصل الى 1579 اصابة بكورونا .

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العاصمة عمان شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا قياسيا بعدد اصابات كورونا بالمقارنة مع المحافظات الاخرى مما زاد من التكهنات حول نية الحكومة تشديد الاجراءات على العاصمة ومنها اعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة .

مصادر اوضحت للوكيل انه لا نية للعودة لحظر التجول في عمان ولكن سيتم تشديد الرقابة على مختلف القطاعات ووضع عقوبات صارمة على من يخالف اوامر الدفاع .



