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الثلاثاء، 13-09-2022 10:06 ص

ازدحامات مرورية صباح اليوم في عمّان والسير تكشف الأسباب

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الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير، إن الحركة المرورية صباح اليوم شهدت نشاطاً كبيراً على مختلف الشوارع الرئيسة في العاصمة عمّان. 

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وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن بعض الطرق في العاصمة عمّان شهدت إعاقات وازدحامات كان من أبرزها، ازدحام بعد الدوار الرابع باتجاه جسر المخابرات، وازدحام عند دوار الداخلية، منوهاً إلى أنه تم التعامل مع الازدحامات وتم تسيير الحركة.


وأضاف أنه تم التعامل مع تعطّل مركبتين داخل نفق صويلح، وتم التعامل معها وتم تسيير الحركة المرورية.


وأشار الهزايمة إلى أنه تم التعامل مع حادث سير وقع بين 3 مركبات قبل جسر الملكة زين، نتج عنه إصابة واحدة، وتم رفع المركبات عن الطريق.


وحول أبرز الضبوطات خلال الـ 24 ساعة الماضية، قال إنه تم ضبط حدث يقود مركبة بصورة استعراضية في مادبا، وضبط سائق في إربد يقود المركبة بصورة متهورة، وضبط سائق مركبة عمومية بقود بعكس اتجاه السير.

 




 

 


 

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