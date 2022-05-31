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الثلاثاء، 31-05-2022 10:43 م

ازدحام أمام محطات المحروقات بالعاصمة والمحافظات

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهدت محطّات المحروقات ازدحامات شديدة بالعاصمة عمان والمحافظات من أجل ملء المركبات بالوقود ، قبل ان تبدأ المحطات البيع بالتسعيرة الجديدة .

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/لتر، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.

وقال البيان، إن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران/يونيو المقبل شكل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و11% لمادتي الديزل والكاز.

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران/يونيو 920 فلسا/لتر بدلاً من 885 فلسا/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/لتر بدلا من 1120 فلسا/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/لتر، بدلاً من 650 فلسا/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، التي تبلغ كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.

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