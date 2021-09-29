ازدياد النشاط التجاري لدى المطاعم 70%

الوكيل الاخباري–

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أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، أن فتح القطاعات الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها، بدأ ينعكس ايجابيا على الحركة التجارية بالمملكة، ولاسيما قطاع المطاعم بمختلف تصنيفاته.واشار خلال لقاء صحفي عقده، اليوم الاربعاء، إلى ان النشاط التجاري لدى قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا والبالغ عددها 15000 مطعم، زاد منذ بدء الحكومة تطبيق خطة فتحها للقطاعات والانشطة الاقتصادية منذ منتصف العام الحالي بمقدار 70 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.وبين أن نشاط المطاعم المصنفة سياحيا والبالغ عددها قرابة الف، زاد بعد فتح جميع القطاعات والغاء كل اشكال الحظر منذ بداية الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة، وبالتزامن مع بدء العودة التدريجية لقطاع السياحة.وشدد حمادة على ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير اعماله باعتباره “حجر الرحى” بالتنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.واشار حمادة إلى إن اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم بتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمدينة واقامة استثمارات جديدة وتوليد فرص عمل، مشددا على ضرورة استثمار هذا الحدث المهم للترويج للمدينة بشكل خاص والاردن عموما بما ينعكس على القطاع السياحي الذي يعتبر الاكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.وأوضح أن خطوة فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة إلى ما قبل الجائحة اسهم بدوران وازياد عجلة النشاط بالقطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.وثمن حمادة قرار الحكومة الاخير بإعادة فتح مركز حدود جابر معتبرا ذلك بالخطوة المهمة لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تزويد السوق المحلية بالعديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة من دول أخرى نظرا لانخفاض أجور الشحن.