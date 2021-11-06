ازدياد شكاوى التلاعب بعدادات السيارات

الوكيل الإخباري-خاص- اشتكى مواطنون يرغبون بشراء سيارات مستعملة او مستوردة من الخارج من ازدياد ظاهرة التلاعب بعدادات المركبات وتخفيضها لاظهارها انها جديدة وقليلة الاستخدام .

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وقالوا في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان المركبات المستعملة ، خصوصاً المستوردة من الخليج يتم التلاعب بعداداتها بشكل كبير يعرض المشتري للغش حول واقع المركبة الحقيقي .



احد الخبراء بفحص المركبات – فضل عدم ذكر اسمه – قال لـ "الوكيل الاخباري" ان المركبات المستوردة من دول الخليج يتم تخفيض عداداتها قبل استيرادها ، في وقت يتم التلاعب بالسيارات المستوردة من الخارج مثل كوريا في المنطقة الحرة .



وحول المركبات الموجودة داخل المملكة قال الخبير انه يتم التلاعب بعداداتها عند متخصصين بهذا الامر قبل عرضها بالسوق.



واشار الخبير ان بعض مستوردي المركبات يقوم بالتلاعب بعداد المركبات المستوردة وهي على متن بواخر الشحن ، تحسباً لتسجيل قراءة العداد عند وصولها الى الموانئ الاردنية .



وكشف الخبير ان بعض السيارات يتم اعادة عدادها من 600 الف كيلومتر واكثر الى اقل من 60 الف كيلومتر ، وان بعض طرق الفحص لا تستطيع كشف هذا التلاعب لبعض المركبات الا المستوردة من اميركا ، وكندا ، وبعض المناطق في كوريا .



بدوره، نفى نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة ان تكون ظاهرة التلاعب بعدادات المركبات باتت مصدر قلق للمواطن، مؤكداً ان معظم تجار ومستوردي السيارات يرفضون عمليات التلاعب ويحرصون على فحص مركباتهم لدى المتخصصين من مراكز فحص المركبات.



وأوضح ابورحمة اليوم السبت في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن جميع مراكز فحص السيارات في المملكة والبالغ عددها 110 مراكز تمتلك أجهزة حديثة للكشف عن العديد من الأمور أهمها التلاعب في العداد وتخفيضه.



وأكد أبو رحمة أن التلاعب بالعداد ظاهرة ليست بالجديدة، وأن مراكز الفحص حينما تكتشف من خلال الأجهزة هذا التلاعب تخبر صاحب المركبة به فورا.



وبين أن مؤسسة المواصفات والمقاييس معنية بالسيارات حين دخولها المملكة فقط ولكنها لا تفتش أو تتابع حالات التلاعب في العداد بعد ذلك، بل مراكز الفحص التي تعمل تحت إشراف النقابة.



وأكد أبو رحمة أن مراكز الفحص تمتلك أيضا كاميرات حديثة جدا تكشف قص أو توصيل الشصي الرئيسي للمركبة وتكشف سماكة الدهان والمعجون للمركبة.

وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تحول للنقابة شكاوى وسيارات تتعلق بالتلاعب بالعدادات وتقوم مراكز الفحص بالتعامل معها مباشرة.



ونوه أن نقابة أصحاب المهن الميكانيكية تتعاون مع شركة "كار سير" المتخصصة بفحص السيارات، مشيرا إلى أن النقابة شريكة في برنامج لتتبع تاريخ السيارات داخل المملكة وخارجها.