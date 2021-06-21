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الإثنين، 21-06-2021 02:03 م

استئصال نخاعيات ضخمة من رأس مولودة بمستشفى في عمان

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الوكيل الإخباري - تمكن فريق طبي بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، من إجراء عملية جراحية نوعية ونادرة لاستئصال نخاعيات سحائية ضخمة من رأس مولودة عمرها خمسة أيام.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن العملية أجريت لمولودة مصابة بعدة تشوهات خلقية، تم خلالها معالجة انسداد الفتحة بين البطينات الدماغية، واستئصال ثلاث نخاعيات سحائية ضخمة بأحجام تتراوح بين 10- 15 سم من رأسها.


وأوضح أن الفريق الجراحي واجه مراحل حرجة خلال إجراء العملية، تمثلت بانخفاض ضغط دم الجنين وعدم انتظام دقات القلب وتباطؤها ونزول ضغط الاوكسجين، مشيرا الى ان الطاقم الطبي والتمريضي تعامل مع الحالة باحترافية بالغة، لتتكلل العملية بالنجاح.


وبين أن العملية استغرقت نحو أربع ساعات، فيما تم وضع المريضة لاحقا على جهاز التنفس الصناعي، ونقلها إلى الخداج لمدة 24 ساعة، مؤكدا أنها بحالة صحية جيدة الآن وتتماثل للشفاء.


وترأس الطاقم الطبي الذي أجرى العملية النوعية استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمد نعيم فرهود، وضم استشاري التخدير الدكتور شاهر شطناوي، وفنيي التخدير أميرة الحسنات ومالك ملكاوي، وممرضي العمليات حامد دندون وعمار جرادات، فيما أشرف على المريضة في قسم الخداج الدكتور عبد اللطيف شموط ورئيسة قسم الخداج والولادة سمر هيكل وكادر الخداج.


يذكر أن مستشفى المقاصد الخيرية أول مستشفى وقف في المملكة والمنطقة، ويقدم خدماته الطبية الشاملة للمجتمعات المحلية، بأسعار مخفضة، وبأعلى معايير الجودة، ضمن أحدث الأجهزة والمعدات، والكوادر الطبية والفنية المتخصصة.

 

بترا


 




 

 


 

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