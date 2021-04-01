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الخميس، 01-04-2021 02:22 م

استئناف استقبال مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الأحد

الجامعة الاردنية


الوكيل الإخباري - يستأنف مستشفى الجامعة الأردنية استقبال مراجعي العيادات الخارجية تدريجيّاً وبالحد الأدنى، ابتداءً من صباح الأحد المقبل الموافق 4 نيسان/ أبريل.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور إسلام مساد في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي نتيجةً للضغط الشديد ، وازدياد عدد المراجعين لطوارئ المستشفى وعيادات طب الأسرة، وحرصاً على ديمومة واستمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات الضرورية وشبه الطارئة، رغم الظروف الوبائية الصعبة التي لا تزال تعصف بالبلاد ، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.


وأكد مساد ضرورة حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية، باعتبارها الواجهة الوحيدة، ولن يتم استقبال أي مراجع خلاف ذلك، داعياً الجميع التقيُّد باتّباع الإجراءات والمعايير والاحتياطات الصحيّة اللازمة، وإحضار مرافق واحد فقط إن استدعت الحاجة لذلك.


وشدّد مساد على استمراريّة قرار وقف الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء، والاكتفاء بالتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة؛ تماشياً مع أمر الدفاع رقم (11).


 




 

 


 

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