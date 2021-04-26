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الإثنين، 26-04-2021 08:33 م

استئناف الرحلات البحرية بين العقبة و نوبيع

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الوكيل الاخباري - كشف نائب المدير العام لشركة الجسر العربي عدنان العبادلة عن استئناف الرحلات البحرية المنتظمة عبر الخط البحري الدولي (العقبة - نوبيع) بعد انقطاع استمر أكثر من عام بسبب جائحة كورونا .

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وأكد العبادلة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن عمليات نقل الركاب عادت إلى طبيعتها عبر الخط البحري الدولي العقبة- نويبع وفق المتطلبات والاجراءات الصحية الكاملة وتحديد الحد الأعلى المسموح بنقله على الباخرة وهو 75 بالمئة للركاب وذلك حفاظا على التباعد الجسدي بين الركاب وتوفير اقصى درجات الأمان للجميع.

 

المصدر - بترا 

 




 

 


 

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