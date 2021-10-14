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الخميس، 14-10-2021 09:49 ص

استئناف العمل بوحدة غسيل الكلى في مستشفى الشونة الجنوبية

مستشفى الشونة


الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الشونة الجنوبية فايز الخرابشة، الخميس، استئناف العمل في وحدة غسيل الكلى بعد توقفه لمدة 72 ساعة؛ بسبب اكتشاف بكتيريا بعد فحوصات دورية جرت في وحدة الكلى.

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وأضاف في تصريح صحفي "صباح الأحد أثناء قيامنا بفحوصاتنا الدورية على المياه داخل وحدة غسيل الكلى اكتشفنا وجود بكتيريا، وعلى أثرها أوقفنا العمل بوحدة غسيل الكلى، وتم ترتيب مواعيد جديدة للمرضى في مستشفيات أخرى وعددهم 42 مريضا".


وتابع الخرابشة: "جميع مرضانا لم يتأثروا جراء اكتشاف البكتيريا، وتم استبدال الفلاتر، وإجراء ما يلزم، وتم تأمين المرضى بمواصلات ومرافقتهم وعمل غسيل الكلى لهم. وصباح الأربعاء جرى استئناف العمل بعد انقطاع 72 ساعة".


 




 

 


 

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