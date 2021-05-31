استئناف العمل في 70 مركزا رياضيا الثلاثاء

الوكيل الاخباري -

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حصل 70 مركزا رياضيا للياقة البدنية والاكاديميات والالعاب الفردية، في مختلف محافظات المملكة، على موافقة رسمية لاستئناف العمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة.وطالب المسؤول الاعلامي في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة، من اصحاب المراكز التي لم توقع على تعهد بالالتزام بالإجراءات، ضرورة زيارة الموقع الرسمي للجنة الأولمبية للاطلاع على شروط ومتطلبات اعادة الفتح، خوفا من تعرضها لمخالفات، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي مركز بفتح ابوابه امام الرواد، ما لم يتم الحصول على شهادة من اللجنة، وغرفة تجارة عمان، تفيد بتعهده بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.