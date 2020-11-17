استئناف تجديد جوازات السفر للمقدسيين

الوكيل الإخباري - قرر مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش، وبالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد الاردني، استئناف قبول طلبات تجديد جوازات سفر المقدسيين عبر المحكمة الشرعية في القدس، اعتبارا من الاسبوع المقبل.

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وبين العموش، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الشرعية في القدس الشريف ستستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين، مرفقا بها جميع الاوراق الثبوتية المطلوبة، ووفق الاجراءات القانونية المتبعة سابقا، مشيرا الى ان هذا الاجراء جاء لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة. واوضح ان الدائرة انجزت 8070 جواز سفر للمقدسيين قدمت عبر المحكمة الشرعية في القدس الشريف، منذ البدء في تقديم تلك الخدمة.



