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الإثنين، 18-07-2022 07:16 م

استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة

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الوكيل الاخباري - استأنفت بلدية الرمثا الجديدة، استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات موفرة للطاقة بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دينار.

وقال رئيس البلدية أحمد الخزاعلة، اليوم الاثنين، إن استبدال الوحدات سيشمل جميع أحياء الرمثا وبلدة البويضة، مبينا أن ذلك سيخفض من قيمة فاتورة الإنارة البالغة 100 ألف دينار شهريا، إلى النصف.

وأضاف لـ(بترا)، أنه جرى تركيب 6500 وحدة إنارة جديدة، واستحداث 1800 عمود منار بأذرع مع وحدة إنارة وسيجري تركيبها قريباً.

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