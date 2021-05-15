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السبت، 15-05-2021 01:02 م

استئناف تطعيم معلمي عمّان والمحافظات

تطعيم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، عن استكمال الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين يوم غدٍ الأحد تطعيم معلمي العاصمة عمان ضد فيروس كورونا في المراكز المخصصة.

وقالت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إنه حفاظًا على صحة المعلمين، وتجنبًا للاكتظاظ، سيقتصر التطعيم الأحد على 300 شخص فقط في كل مركز من المراكز الأربعة، ممن تبدأ أسماؤهم بالأحرف (ف)، (ق)، (ك)، (ل)، (م).

وأشارت إلى أن مراكز التطعيم الاربعة هي مدرسة الملك عبد الله للتميز- المقابلين/ لواء القويسمة، مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان، مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة، مدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا.

وأكدت الوزارة أن الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين في المحافظات وفي بقيَّة مناطق العاصمة، تبدأ يوم بعد غد الاثنين.

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