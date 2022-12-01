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الخميس، 01-12-2022 01:39 م

استئناف ضخ المياه من الديسي وزي اعتبارا من صباح السبت المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أعلن الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة استئناف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي ومحطة مياه زي، اعتبارا من صباح السبت المقبل.

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وقال سلامة لـ"الوكيل الإخباري"، إن استئناف الضخ للمناطق التي تأثرت بوقف المياه في عمّان والزرقاء والبلقاء منذ الأحد الماضي بحسب أدوار المياه المعتمدة لتلك المناطق.

وأضاف أن عمليات الصيانة الدورية السنوية التي أجريت لمنظومة مشروع مياه الديسي ومحطة مياه زي كانت ناجحة وضمن المخطط له.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة شملت مرافق منظومة مشروع الديسي، بالإضافة إلى أعمال تأهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال مشروع يهدف إلى تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي الممول ضمن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية (جايكا).

وكان بدأ توقف ضخ المياه منذ الأحد الماضي الموافق 27 تشرين الثاني ويستمر حتى السبت المقبل الموافق 3 كانون الأول2022.

 




 

 


 

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