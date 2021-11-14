استاذ اردني يحصل على عضوية لجنة جامعة كامبريدج البريطانية

الوكيل الاخباري - حصل الدكتور محمد حمدان المشاقبة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة آل البيت، على شهادة عضوية في لجنة جامعة كامبريدج الأكاديمية "Cambridge Academic Panel".



وقالت الجامعة في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة و مقرها جامعة كامبريدج- بريطانيا، تهتم بتطوير السياسات والأنظمة في جامعة كامبريدج بما يتناسب مع تطوير البحث والنشر العلمي المتميز مع اعتماد لوائح لأخلاقيات البحث العلمي، ووضع خطة استراتيجية لتطوير البحث والنشر العلمي المتميز وتحديد الأولويات البحثية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

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