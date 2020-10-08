الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

استبدال الحجر المؤسسي بالمنزلي لهذه الفئة

ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

شارع يهدد حياة المارة في عمان

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة




الخميس، 08-10-2020 01:28 م

استبدال الحجر المؤسسي بالمنزلي لهذه الفئة

640 (2)


الوكيل الإخباري- أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إلغاء الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية المختلفة.

اضافة اعلان

وقال اللوزي في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه جرى استبدال الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات بالحجر المنزلي، مبينا أن السائقين القادمين من الدول المصنفة بالخضراء والصفراء يتعهدون خطيا بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد إجراء فحص (PCR) عند وصولهم المنافذ الحدودية لإثبات خلوهم من فيروس كورونا.


وأضاف، ان السائقين القادمين من الدول ذات التصنيف الأحمر يتعهدون خطيا بحجر أنفسهم لمدة 14 يوما، مشددا على أن مخالفة تعليمات الحجر المنزلي وأوامر الدفاع ذات الصلة تضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.


ويتعهد سائقو الشاحنات بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية وحسب تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بإبلاغ الجهات المعنية المختصة في حال ظهور أي من أعراض الفيروس على السائق أو على أي من أفراد عائلته، مع تحمل المساءلة القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع في حال عدم إبلاغ الجهات المختصة عن ظهور أعراض الفيروس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
-1989613451

صندوق توفير البريد يتوقف عن العمل الاربعاء والخميس المقبلين

3202025121134707605310

قطاعات مستثنية من الحظر الشامل - أسماء

246083

253 الف برميل نفط واردات الأردن من العراق

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

fac2aca6-1c29-4e8d-a39d-af4d47971a7e

تعليق الدوام في مؤسسة حكومية بعد تسجيل إصابتين بكورونا

1202012125923603572292

الملك وولي العهد يهنئان ولي عهد الكويت

أخبار متعلقة
033

إعادة فتح مركز حدود جابر بشكل تجريبي