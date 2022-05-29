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الأحد، 29-05-2022 03:10 م

استبعاد أسر تستهدف تحسين مستوى معيشتها من الدعم الموحد

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، أن الصندوق يقوم شهريا بإجراء مسح إلكتروني على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا.اضافة اعلان


وقال الضمور، اليوم الأحد، إن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يبلغ 120 ألفا، لافتا إلى أن الصندوق يقوم بمسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج، ويجري إدخال أسر جديدة بدلًا منها شهريًا.

وأضاف أن الصندوق فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب للبرنامج خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن الأسر التي لم تستكمل طلباتها تستطيع التسجيل إلكترونيًا على الرابط (https://takaful.naf.gov.jo)، وسيبقى باب التسجيل مستمرا حتى نهاية العام الحالي.

ولفت الضمور إلى أن الصندوق يدرس الطلبات الجديدة وفقًا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد أكثر من 57 مؤشرا، والتي تعبر عن أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر، ومستوى حاجتها للدعم والمساعدة؛ ليجري بعدها إعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا شهريًا.

ووافق مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية في وقتٍ سابق على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد"، وتحسين معادلة الاستهداف للبرنامج، تمهيدا لدمج المعونات التي يقدمها الصندوق في برنامج واحد.

 




 

 


 

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