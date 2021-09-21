استثمارات العراق بالأردن تتخطى 13 مليار دينار

الوكيل الاخباري- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خالد أبو حسان على الإرادة السياسية التي تمثلت بفتح الأبواب وكسر الحواجز أمام جميع قطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

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وأضاف أبو حسان، خلال مداخلته في اجتماع اللجنة، أنّ العراق خلال المرحلة الماضية عقد القمة الثلاثية التي جمعت زعماء دول الأردن والعراق ومصر إلى جانب مؤتمر شراكة الجوار الذي عقد في بغداد.



وشدد على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية الرامية إلى الانفتاح بشكل حقيقي ما بين الأردن والعراق سوى من خلال الحكومة أو مجلس النواب، منوها إلى أنّ العذاري طلب لقاء اللجنة لبحث بعض الأمور وتسهيل عملية الانفتاح بين البلدين.



ونوه إلى أنّ الاستثمارات العراقية في الأردن تتخطى 13 مليار دينار إلى جانب حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 440 مليون دينار، مشيرا إلى السعي المتبادل لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.